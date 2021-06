O Nubank, maior banco digital independente do Brasil, anunciou hoje que Anitta, a rainha do pop e do funk brasileiro, passou a integrar o seu conselho de administração, com a entidade a procurar melhorar os seus serviços e produtos.

Com uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares (cerca de 84 milhões de euros) e depois de ter conduzido diretamente a sua carreira profissional, aos 28 anos, a artista inovou ao decidir ir além do campo musical e entrar no mundo corporativo do mercado financeiro.

De acordo com o banco, a cantora participará trimestralmente nos encontros organizados pela entidade com os membros da diretoria para "discutir decisões estratégicas para o futuro do banco digital".

"Anitta, o maior ícone pop da América Latina hoje, e Nubank, o maior banco digital independente do mundo, anunciam hoje que a cantora passou a fazer parte do conselho de administração da empresa", informou a entidade financeira num comunicado.

Segundo o Nubank, o real impacto que os produtos da instituição financeira tiveram na vida das pessoas foi o que motivou o artista a vincular-se à empresa.

"É muito chato e constrangedor não poder ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de empregos informais. Como é que essas pessoas vão ter um histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank, ao fazer milhões de pessoas se sentirem incluídas e poderem ter uma vida económica melhor", explicou a cantora na nota.

"Anitta tem um profundo conhecimento do comportamento do consumidor nesses mercados e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram a chave para convidá-la para o conselho. Nenhum outro membro do conselho tem essa experiência", disse David Velez, CEO e fundador da empresa.

Fundado em 2013, o banco digital, que tem 40 milhões de clientes, atualmente possui escritórios em São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Berlim e Colômbia.

No iníquo do mês de junho, o grupo de investimentos Berkshire Hathaway, do multimilionário norte-americano Warren Buffett, investiu 500 milhões de dólares (410,6 milhões de euros) no Nubank.

Além desse investimento, o Nubank anunciou ainda ter recebido 250 milhões de dólares (205,3 milhões de euros) da norte-americana Sands Capital, em parceria com as brasileiras Verde Asset e Absoluto Partners.

