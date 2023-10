Anitta voltou a deixar os seguidores 'com a pulga atrás da orelha' com uma publicação misteriosa. A cantora brasileira partilhou uma fotografia onde se mostra a beijar um homem no chuveiro mas, no entanto, é impossível saber com certeza de quem se trata.

Na legenda, Anitta deu a entender que o registo é parte da promoção de um novo tema, no entanto há quem não descarte a possibilidade de, ainda assim, este ser o novo caso amoroso da figura pública.

Vários seguidores acreditam que na imagem está Damiano David, vocalista da banda Måneskin, que nos últimos dias tem sido apontado pela imprensa cor-de-rosa brasileira como o novo amor de Anitta. Estes rumores surgiram na edição deste ano dos MTV Video Music Awards, evento no qual os dois artistas marcaram presença.

Anitta está solteira desde o fim da relação com o ator italiano Simone Susinna, no passado mês de agosto. Os dois haviam partilhado várias fotografias juntos nas redes sociais que, entretanto, foram apagadas por ambos.

Veja abaixo a nova publicação de Anitta.

