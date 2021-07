Angie Costa vive um momento muito feliz da sua vida. A influencer está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A.

Hoje, 8 de julho, Angie surpreendeu os seguidores da sua conta de Instagram ao exibir a sua barriga, que cresce a olhos vistos.

Numa outra storie, notou: "Para o pessoal que está a perguntar, estou no 8.º mês. Sinto que o tempo passou/está a passar a voar!".

Angie já se está a preparar para o momento do nascimento, inclusive, mostrou pormenores da decoração do quarto do filho.

