Ângela Costa, mais conhecida por Angie, com apenas 20 anos, é uma das principais Youtubers e influenciadoras portuguesas com mais de 400 mil subscritores no seu canal de Youtube, 780 mil seguidores no Instagram e uma taxa de engagement superior a 12%.

Saltou para o grande ecrã no início do ano, com a participação no programa “Dança com as Estrelas” da TVI, sendo uma das quatro finalistas e a concorrente com melhor votação do público. Mas não ficou por aqui, e estreia-se agora como atriz na nova novela “Bem Me Quer” da TVI, onde vai interpretar a esteticista Susy.

Angie foi somando outras conquistas ao longo deste ano, como o lançamento da sua primeira coleção de joias, em parceria com a marca Anjewels, inspirada na liberdade e força das mulheres. Em março foi capa da Women’s Health Portugal e este mês podemos ver a mesma capa na Women’s Health Holanda.

O seu enorme sucesso foi reconhecido pela Forbes Portugal, ocupando o 3º lugar na lista dos 10 youtubers mais influentes de 2020. Destaca-se também em 7º lugar no ranking “Contas de Instagram com o maior nível de interação diária”, realizado pela Brinfer.