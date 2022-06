Angie Costa e Miguel Coimbra levaram pela primeira vez o filho à televisão, no programa 'Dois às 10', da TVI, e aconteceu num dia marcante.

Esta quarta-feira, 22 de junho, o casal celebra dois anos de namoro. Uma data marcante que levou Angie e Miguel a recordarem o dia em que se conheceram, através de amigos em comum.

A atriz e youtuber contou que foi a amiga Bárbara Bandeira quem a apresentou a Miguel Coimbra. "Passado nove meses, eu engravidei", lembrou.

Durante a presença no programa das manhãs da TVI, também falaram do videoclipe do tema 'Só Penso em Ti', de Salvador Seixas, cujos protagonistas são Angie e Miguel.

