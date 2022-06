Foi durante a tarde desta terça-feira, 14 de junho, que Angie Costa esteve a responder à curiosidade dos seguidores da sua página de Instagram.

Foram colocadas várias questões nas stories e a atriz e youtuber fez questão de responder.

Entre as perguntas, houve quem quisesse saber se Angie pensa ter mais filhos. A figura pública disse que sim, mas este não será um desejo a concretizar num futuro próximo.

Também o casamento esteve em cima da mesa, com a atriz e youtuber a confessar que gostava de trocar as alianças com o companheiro, Miguel Coimbra.

De lembrar que o casal tem um filho em comum, o pequeno Martim, que completa um ano em agosto.

