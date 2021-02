O ator portuense Ângelo Rodrigues regressa às telenovelas, já no próximo dia 22, após a estreia como realizador no documentário "Não há espelhos na Amazónia". Disponível na Opto, a plataforma de streaming da SIC, o filme documental mostra a viagem que o também cantor fez, na companhia do amigo Paulo Vintém, ator, músico e realizador, pela floresta amazónica, no Brasil, há cinco anos. Em "A serra", o artista terá uma participação especial. Será o irmão da personagem interpretada pela atriz Júlia Palha.

Mas, ao contrário do que será dado a entender nos episódios iniciais, não morrerá na fase inicial da trama. Ângelo Rodrigues vai dar corpo a uma personagem que desaparece num misterioso acidente, dando origem àquele que será um dos principais mistérios da narrativa. A encenação só será revelada numa fase mais avançada da história. Sofia Alves, António Pedro Cerdeira, Carolina Carvalho, Maria João Abreu, Jorge Corrula, Soraia Chaves, Isabela Valadeiro e José Mata também integram o elenco de "A serra".