Ângelo Rodrigues começou a semana marcando presença no programa 'Alô Portugal', da SIC, para promover a estreia, marcada para o dia 14 deste mês, da quarta temporada da série 'Golpe de Sorte' e ainda sobre o documentário, que chega em breve à SIC, sobre a recuperação pela qual passou após sofrer uma grave infeção.

Questionado sobre as suas férias de verão, o ator revelou que tem tentado aproveitar o tempo quente para ir a banhos nas praias portuguesas mas sempre com muitos cuidados devido à pandemia de Covid-19.

Ainda sobre as suas idas à praia, Ana Marques, apresentadora do programa, quis saber se Ângelo sente medo de que as pessoas o vejam na praia devido às marcas que tem na perna provocadas pela grave infeção que há um ano quase lhe tirou a vida.

"Não. Estou muito bem resolvido em relação a isso", garante o ator, mostrando-se confiante e sem medo de exibir as suas marcas.

Quanto ao documentário onde irá contar todos os pormenores sobre a sua recuperação, Ângelo Rodrigues pretende que este seja encarado como uma história de superação: "Pode ser encarado como uma exposição da minha fragilidade ou a história de um processo de superação", afirma, revelando que, apesar de não existir ainda uma data certa, a estreia deve acontecer ainda no mês de setembro.

"Dei entrada no hospital com uma infeção generalizada. Sentia a parte exterior da perna mais inchada e era uma coisa que vinha piorando há vários dias a ponto de eu já não conseguir andar", lembra, recuando ao dia em que foi para o hospital.

E depois da sua entrada nas urgências, as memórias de Ângelo sofreram um 'apagão'. "Há uma semana da minha vida que eu não me lembro", diz, referindo-se aos dias que se seguiram à sua entrada no hospital e se estenderam até ao dia em que acordou do coma. Para conseguir ultrapassar o trauma, o ator confessa que foi necessário "reconstruir" as suas memórias.

