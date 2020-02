Ângelo Rodrigues já mostrou várias vezes que o melhor remédio para lidar com o susto de saúde que sofreu no ano passado é com o humor. Tema que voltou a estar em destaque depois de o ator ter-se juntado ao grupo de humoristas Roda Bota Fora, no Teatro Villaret, para um espetáculo de stand-up comedy.

Momento que fez questão de partilhar na sua conta do Instagram. "Convidaram-me para arruinar o Roda Bota Fora. Foi no Villaret que tentei fazer umas piadas com a mesma confiança de um galgo assustado. [...] O ponto alto da noite foi quando o Diogo Faro me chamou 'perna de pau'. Desculpem. Diogo Faro não, o Guilherme Fonseca. Confundo-os", disse na rede social.

O espetáculo já está disponível no YouTube. Veja na publicação abaixo:

