Angelina Jolie é a protagonista da Vogue, edição britânica, deste mês. A atriz esteve à conversa com a publicação onde abordou diversos assuntos, desde a forma como está a viver esta fase de confinamento com os filhos, até à recuperação da família, após o divórcio de Brad Pitt, em 2016.

Tal como notou a celebridade, os filhos estão a passar por importantes fases da sua vida. Zahara, de 16 anos, foi submetida a uma intervenção cirúrgica no ano passado e tirou a carta de condução. Já Pax, de 17, está no último ano do ensino secundário.

Questionada se se sentia feliz nesta fase da sua vida, Jolie foi bastante honesta na sua resposta: "Não sei. Os últimos anos têm sido bastante difíceis. Tenho estado focada em curar a nossa família. Está a voltar aos poucos, como se o frio estivesse a sair e o calor a regressar ao meu corpo".

"Ainda não cheguei lá. Mas espero conseguir. Estou a planear isso. Gosto de estar mais velha. Sinto-me mais confortável nos meus quarenta do que quando era mais nova. Talvez porque a minha mãe não viveu muito tempo, por isso há algo em relação à idade que me parece uma vitória em vez de tristeza", completou.

