Há um novo ponto de paragem obrigatória em Milão. Na cidade italiana 'vive' agora um bonito retrato de Angelina Jolie que pretende transmitir uma importante mensagem.

O artista de rua AleXandro Palombo pintou a atriz num mural onde a mesma surge com cicatrizes de uma mastectomia. A iniciativa surge na sequência do Dia Mundial contra o Cancro da Mama, assinalado a 19 de outubro, e procura sublinhar a importância da prevenção, bem como acabar com a ideia de que um corpo com cicatrizes não pode ser perfeito.

A obra, intitulada 'Love Yourself', está a correr o mundo através das redes sociais. No local, os que por lá vão passando, param a olhar e a fotografar a pintura que tira partido da força que a artista transmite através da sua beleza física - e interior.

Importa recordar também que, em 2013, Angelina Jolie revelou ao New York Times que se havia submetido a uma dupla mastectomia preventiva de forma a reduzir o risco de cancro. A mãe da atriz morreu aos 56 anos, vítima da mesma doença, e quando Jolie descobriu que tinha um gene que aumenta as possibilidades de contrair um cancro, o BRCA1, decidiu ser operada. Com isto, as probabilidades de vir a ter a doença caíram de 87% para 5%.

O artista de 'Love Yourself', AleXandro Palombo, é repetente no que diz respeito a obras com importantes mensagens. Recentemente, deu que falar ao pintar 'The Cut', um retrato da personagem 'Marge Simpson' a cortar o cabelo como forma de protesto pela morte de Mahsa Amini, a jovem iraniana que morreu após ser detida por não usar corretamente o hijab.

Percorra a galeria para ver as fotografias desta obra, que se seguem às de 'Love Yourself'. Confira mais obras do autor AleXandro Palombo aqui.