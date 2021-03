Angela Deem, estrela do reality show do TLC '90 Day Fiancé', decidiu melhorar a sua forma física. Como tal, evidencia a revista Us Magazine, a celebridade passou por diversas cirurgias, nomeadamente uma cirurgia bariátrica (para redução do estômago), uma liposucção nas costas e uma redução mamária.

Desde a cirurgia (de redução do estômago), que aconteceu em agosto do ano passado, Angela já perdeu mais de 35 quilos e garante que não se vai ficar por aqui.

"Sempre quis melhorar o meu visual para o Michael por causa da idade dele, mas nesta caminhada - que as pessoas precisam de conhecer - sinto que teria morrido se não tivesse feito a cirurgia para perder peso", refere Angela.

Embora a recuperação não tenha sido fácil, os resultados compensaram todo o esforço.

Recorde-se que Angela, de 55 anos e Michael Ilesanmi, de 32, deram a conhecer a sua história de amor neste programa.

O antes e o depois de Angela Deem© Reprodução/UsMagazine

