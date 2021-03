Tammy Slaton, que ficou conhecida com o programa transmitido no TLC, '1000-Lb. Sisters', vive um momento particularmente difícil da sua vida.

Diagnosticada com obesidade mórbida, há já vários meses que Tammy tem vindo a fazer diversas tentativas de perda de peso, contudo não têm dado resultado.

Atualmente, Tammy pesa cerca de 300 quilos. Em conversa com o médico que a acompanha, o Dr. Eric Smith, esta admitiu não estar a fazer o esforço necessário para atingir o objetivo desejado.

Agora, devido ao peso, esta assume-se estar "ainda mais deprimida".

Note-se que a saúde de Tammy ficou ainda mais em risco depois desta ter sido infetada com o novo coronavírus. Já depois de recuperada, continua a precisar de oxigénio.

