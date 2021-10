"Hoje, com ajuda de todos os portugueses, angariámos 45 mil euros para a investigação dos nossos cientistas nos que respeita às doenças infecciosas, no âmbito da Maratona da Saúde". Foi desta forma que Tânia Ribas de Oliveira começou por festejar o resultado da emissão especial que foi para o ar na tarde desta sexta-feira, na RTP1.

"As linhas estão abertas até à meia noite, se ligarem 761206090, contribuem com 1 euro para uma causa que já deu frutos. Se não fosse a investigação científica, não teríamos uma vacina pronta num ano e que, no caso do nosso país, serviu 86% da população. O melhor país do mundo nessa matéria", destacou de seguida.

"E é sempre um gosto trabalhar com a equipa da RTP e com o [José Carlos] Malato, cada vez mais elegante e luminoso. Obrigada", acrescentou.

De referir que esta emissão especial, 'Maratona da Saúde', foi conduzida pelos apresentadores Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato.

