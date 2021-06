Andy Cohen decidiu recorrer às redes sociais para pedir ajuda aos seguidores depois do desaparecimento de um amigo. Desde o dia 21 de maio que o ator e dramaturgo Andy Neiman não é visto.

Ambos estudaram na Clayton High School em St. Louis, Missouri, a cidade natal de Cohen.

Em conversa com o Page Six, o apresentador, de 53 anos, disse: "O Andy é mais novo do que eu, mas estudamos na mesma escola. Estou a rezar pelo seu regresso seguro, assim como muitas pessoas em St. Louis".

Neiman, de 48 anos, que sofre de um transtorno bipolar, não é visto desde que saiu do Poughkeepsie MidHudson Regional Hospital.

A sua irmã mais nova, Emily Abramson, contou ao Page Six que Andy Neiman teve um surto psicótico enquanto estava com a família em High Falls, Ulster County.

