O filho do jornalista Anderson Cooper, Wyatt Morgan, celebrou o primeiro ano de vida esta terça-feira, 27 de abril, data que foi assinalada nas redes sociais por várias celebridades.

Entre as mensagens de aniversário que o menino recebeu, destacamos a publicação que o apresentador Andy Cohen, amigo próximo de Cooper, fez na sua página de Instagram.

Andy publicou uma adorável fotografia em que aparece com o pequeno Wyatt a combinar o look, surgindo com a mesma camisa.

"Feliz primeiro aniversário, Wyatt Cooper", pode ler-se na legenda da imagem que rapidamente conquistou a atenção de muitos seguidores.

