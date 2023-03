Andrew Garfield acabou por virar meme depois da noite dos Óscares, cerimónia de entrega de prémios onde marcou presença.

Aconteceu após Jimmy Kimmel ter brincado com a chapada que Will Smith deu a Chris Rock nos Óscares do ano passado, tendo dito que se alguém ficasse chateado com alguma piada e o quisesse 'atacar', teria a defesa do Homem-Aranha.

Nesse momento, as câmaras apontaram para Garfield e a sua reação foi memorável, tendo feito uma careta.

Rapidamente as reações começaram a surgir nas redes sociais. "Não seria uma noite legítima de Óscar sem o Andrew Garfield tornar-se num meme", comentou um internauta.

"Mais um dia de Óscar, mais um dia de Andrew Garfield a tornar-se no principal meme da noite", escreveu outro. "O Andrew Garfield é o meme oficial da noite", pode ainda ler-se nas reações citadas pelo Daily Mail.

Leia Também: Óscares. Mulher de Paul Sorvino revoltada com falta de homenagem ao ator