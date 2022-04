Andrew Garfield decidiu fazer uma pausa na sua carreira de ator. A estrela, de 38 anos, revelou que tal acontecerá depois de terminar as gravações de 'Under the Banner of Heaven', uma adaptação do livro criminal de Jon Krakauer.

Andrew, que recentemente foi visto nos filmes 'tick, tick...BOOM!' e em 'Homem Aranha - Sem volta a casa', afirmou: "Vou descansar um pouco. Preciso de reequilibrar e reconsiderar o que quero fazer de seguida, quem quero ser e ser uma pessoa normal por um período".

"Preciso de ser normal durante um pouco", completou em declarações à revista Variety.

