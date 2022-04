Depois da notícia do fim da relação de Andrew Garfield e Alyssa Miller, a modelo surpreendeu tudo e todos ao publicar uma fotografia de ambos nas redes sociais.

Uma publicação que chamou logo a atenção e que mereceu destaque, acabando por deixar alguns fãs confusos.

No entanto, de acordo com o Page Six, a publicação foi feita com o intuito de mostrar que a relação acabou a bem.

© Instagram

