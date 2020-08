Andreia Silva emocionou os seus seguidores ao partilhar este domingo, dia 30, o vídeo único que registou o momento em que deu à luz.

A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, gravou todos os momentos que antecederam o nascimento do filho e até o exato instante em que o pequeno Ken veio ao mundo.

Andreia não conseguiu realizar o desejo de ter um parto natural, os médicos decidiram avançar para a cesariana para impedir o sofrimento de mãe e filho.

"Eu e o bebé estávamos em sofrimento devido à oxitocina e foi necessário avançar para a cesariana", explica Andreia nas imagens.

