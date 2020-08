Este sábado, dia 28, Andreia Silva completou uma semana desde que deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Ken. Em jeito de balanço, decidiu recorrer às redes sociais para desabafar com os seguidores sobre a recuperação e a fase pós-parto.

"Uma das grandes dúvidas e preocupação que tive durante a gravidez era como iria ficar o meu corpo após o parto e a recuperação do mesmo", confessou.

A ex-'Love On Top' acrescentou que durante a gestação foi bastante cuidadosa com a alimentação e a prática de exercício físico, sendo que engordou oito quilos durante os nove meses.

Uma semana após dar à luz, sete dos oito quilos a mais já tinham sido eliminados, o que a deixou "super orgulhosa".

Por outro lado, sublinhou, o grande desafio desta fase foi a recuperação da cesariana: "Custa muito mesmo! Inicialmente não poder fazer esforço algum para poder auxiliar o meu filho é uma sensação de impotência gigante... Fiquei completamente dependente de ajuda ou para me levantar, dar de mamar, por o menino a arrotar, mudar a fralda, foi complicado mesmo sentir-me impotente e sem agilidade".

"Apesar de todas as dores constantes no meu corpo com a sensação de que me passou um camião por cima, de dia para dia estou cada vez melhor felizmente. O amor compensa tudo", rematou.

