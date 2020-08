Andreia Silva, ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, voltou a presentear os seguidores do Instagram com novas fotografias do seu bebé - o pequeno Ken, que nasceu a 22 de agosto.

"Sou um come e dorme, eheheh. Sou muito bonzinho para a minha mamã", escreveu a recém-mamã na legenda de uma ternurenta imagem onde se mostra a amamentar o filho.

Recorde-se que, por ter-se tratado de uma cesariana, Andreia Silva ainda se encontra no hospital onde deu à luz.

Veja as imagens do bebé na galeria.

Leia Também: Ex-'Love on Top', Andreia Silva, agradece carinho recebido