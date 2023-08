Andreia Silva usou a sua conta no Instagram para assinalar mais um ano de vida do pequeno Ken.

O filho da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e do 'Love On Top' comemora três anos esta terça-feira, dia 22 de agosto, uma data que Andreia não quis deixar passar em branco, tendo partilhado um vídeo do menino, no qual segura um balão com o número dois, atirando-o o ar e recebendo outro com o número três.

"Feliz aniversário ao amor da minha vida! Amo-te desde aqui até à lua", escreveu, na legenda do vídeo.

