Andreia Silva foi esta quinta-feira, dia 20, à estreia do filme 'Barbie', tendo mostrado o visual nas redes sociais.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e do 'Love On Top' partilhou um vídeo na sua conta no Instagram no qual aparece vestida a rigor para assistir ao filme, usando um vestido cor de rosa curto com luvas compridas da mesma cor.

"Estreia do filme da BARBIE!", escreveu a influenciadora digital na legenda do pequeno vídeo, no qual aparece na sala de cinema com um balde de pipocas.

