Andreia Rodrigues fez uma bonita declaração dedicada à mãe nas redes sociais a propósito do aniversário da mesma. Partilhando um retrato no qual posam as duas, a apresentadora afirmou:

"Hoje, a minha mãe faz anos! É linda, generosa, capaz de tudo pelos seus, a melhor do mundo - para mim, claro!", começa por dizer.

"É um privilégio ser filha dela. Todos os anos que vivermos serão insuficientes para lhe dar tudo o que ela me dá! É uma força agregadora, que nos inspira a todos…. e hoje, no Dia Internacional da Família, celebramos o aniversário dela, família e amigos - que são a família que ela escolheu e abraçou como seus - com todos os que ama e que a amam, uns aqui com ela e outros a olhar por ela, lá no alto, junto das estrelas. Amo-te mãe!", completa.

Agora, fica a pergunta: acha que as duas são parecidas?

