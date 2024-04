Andreia Rodrigues tem o hábito de fazer exercício físico em casa e decidiu partilhar com os seus seguidores no Instagram um pequeno vídeo no qual mostra um dos treinos que faz.

"Estes dias têm sido uma loucura, mas vocês pediram e cá está. Mais um treininho dos que gosto de fazer em casa. Este treino de cardio é sem impacto e estes exercícios eram alguns dos que fiz nestes últimos tempos, durante a recuperação do joelho e também os fazia no pós parto, até porque fala-se muito pouco dos cuidados que devemos ter depois do parto, para proteger o períneo", começou por escrever, explicando depois ao certo em que consiste o treino.

"Para cerca de 15 minutos de treino façam 3x esta sequência com 30 segundos de descanso entre cada exercício! Ou podem fazer 5x com 30 segundos de descanso entre cada exercício", explicou.

Veja no vídeo abaixo o treino da apresentadora.

Leia Também: Páscoa com "Sal". Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues em Cabo Verde