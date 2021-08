Andreia Rodrigues partilhou esta quinta-feira com os seu seguidores do Instagram uma nova e amorosa fotografia onde surge ao lado das duas filhas: Alice, de três anos, e Inês, de cinco meses.

"Meus amores", pode ler-se na legenda do registo, onde a apresentadora posa com as duas meninas ao colo.

O momento de enorme cumplicidade entre mãe e filhas não passou despercebido ao olhar atento dos seguidores, que nos comentários da publicação dedicaram mensagens de carinho e elogios à bonita família de Andreia.

As duas filhas da apresentadora de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' resultam do casamento com Daniel Oliveira.

Leia Também: Andreia Rodrigues homenageia a mãe. "A melhor avó do mundo"