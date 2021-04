Andreia Rodrigues vive uma nova fase da sua vida depois da chegada da pequena Inês, que nasceu no dia 15 de março. Um momento único que tem sido destacado no Instagram, onde tem partilhado várias carinhosas imagens com destaque para a bebé da casa.

Ainda esta quinta-feira, a apresentadora da SIC voltou a surpreender os seguidores com um novo carinhoso retrato, captado no momento em que estava a amamentar a bebé.

"E esta sou eu... Desarrumada! Os meus dias têm sido muito isto...que é como quem diz: cheios de amor e falta de horas de sono também (na realidade há quase três anos, com a chegada da Alice [filha mais velha], que os meus dias são repletos de amor e as noites com menos horas se sono)", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que as meninas, Inês e Alice, são fruto do casamento de Andreia Rodrigues com Daniel Oliveira.

