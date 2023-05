Andreia Filipe realizou há precisamente um mês uma cirurgia estética que promete deixá-la ainda mais confiante com as suas curvas.

A antiga concorrente do 'Big Brother' submeteu-se a uma abdominoplastia, com lipoaspiração e mastopexia [levantamento dos seios].

"Hoje faz precisamente um mês da minha cirurgia e queria partilhar convosco que já estou direitinha, que não tenho dores nenhumas, nem cicatrizes em lado nenhum, no abdominal que foi cozido, na mamoca", realçou ao surgir diante do espelho com a roupa compressiva que ainda é obrigada a usar.

"Já se consegue ver aqui a cinturinha fininha", disse ainda, mostrando-se feliz com os resultados da intervenção.

