Andreia foi esta terça-feira salva das nomeações e deixa de estar em risco de sair da casa do 'Big Brother' no próximo domingo, dia 4. Um tema que mereceu destaque no 'Você na TV' e que esteve sob a análise de Cinha Jardim e Noélia, ex-concorrente do 'Big Brother 2020'.

No entanto, também Manuel Luís Goucha se manifestou, mostrando o seu agrado com a decisão dos portugueses, uma vez que também ele está a apreciar a prestação da participante do Seixal.

"A Andreia surpreendeu-me porque inicialmente achei-a com uma postura muito agressiva, mas tem tido posturas muito sensatas, nomeadamente na análise do jogo dos outros", afirmou o apresentador.

Noélia, por sua vez, concordou e elogiou ainda o facto de Andreia "saber estar no jogo".

