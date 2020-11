Vários concorrentes do 'Big Brother' reuniram-se esta quinta-feira para falarem sobre namoros passados que lhes causaram desgostos e, neste sentido, Andreia fez questão de contar ao grupo que já viveu dois términos que lhe causaram muito sofrimento.

"As duas vezes que sofri de amor nem comia. Não saía da cama e só chorava", afirmou quando explicava a Renato que é necessário enfrentar momentos duros para mais tarde encontrar a relação 'ideal'.

Contudo, o jogador de andebol não se convenceu e chegou mesmo a afirmar que "prefere ter um filho do que uma mulher" porque as más experiências do passado o fizeram fechar o coração.

Recorde-se que também nesta ocasião, Renato aproveitou para contar ao grupo com que idade deixou de ser virgem.

