A série de televisão "Ministério do tempo", exibida pela RTP1 entre 2 de janeiro e 29 de maio de 2017 foi o último trabalho de maior visibilidade em televisão de Andreia Dinis. De lá para cá, a atriz teve apenas uma pequena participação em "Golpe de sorte", uma das produções de maior êxito da SIC, filmada em 2019. "Não sei explicar. Com muita tristeza minha, não consigo entender o que é que aconteceu. E isto é algo que mexe muito comigo", desabafa, inconformada, a artista de 43 anos, que se estreou em 2003.

"Ao longo de todos estes anos, dei muitas provas do meu trabalho, daquilo que sou capaz. De um momento para o outro, apostam em novas caras e parece que há outras que ficam esquecidas", lamentou a ex-modelo em declarações à revista TV Guia. "Gostava muito que as direções dos canais prestassem atenção à rotatividade dos atores. Dei sempre o litro. Nunca faltei com o cumprimento das minhas tarefas. Sinto-me revoltada, injustiçada e triste", assume Andreia Dinis, mãe de uma menina de 10 anos.

"De um momento para o outro, passa-se de bestial a besta sem saber porquê. Isto entristece-me muito. Faz-me ponderar o meu percurso profissional porque continuam a existir contas para pagar", lamenta. "Não posso dizer que é fácil, porque não é", confessa. "Até agora, vivi com tudo o que consegui juntar ao longo dos meus anos de trabalho, mas as poupanças acabam e a incerteza deixa-nos receosos", refere ainda a atriz. Para ocupar os (muitos) tempos livres, a praia tem sido um dos seus refúgios, como tem mostrado.