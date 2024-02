Foi há uma semana que Andreia Dinis revelou que foi tia de uma menina, que se chama Benedita.

Esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a atriz voltou a usar as redes sociais para partilhar novas fotografias encantadoras com a bebé, nas quais aparece com a pequena Benedita ao colo.

"Uma semana deste pequenino grande amor. Benedita linda, que pões um sorriso nos lábios da tia e uma lágrima no olho", escreveu a atriz na legenda das imagens, que pode ver na publicação abaixo.

