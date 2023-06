Andreia Dinis abriu o coração numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha no programa que ocupa das tardes da TVI.

Durante a conversa, entre os muitos temas abordados e as surpresas da irmã e da amiga Núria Madruga, Andreia Dinis falou do facto de estar afastada da televisão e do negócio que tem fora da representação.

Após a entrevista, a atriz decidiu recorrer à sua página de Instagram para se manifestar publicamente. "Tive hoje o prazer de estar no 'Goucha' onde falei sobre o meu percurso profissional, o meu lado pessoal, perdas e conquistas, numa entrevista sem filtros e de coração aberto. Obrigada Manuel Luís Goucha pela generosidade, empatia e carinho", disse.

