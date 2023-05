Andreia Dinis esteve a apoiar o clube do seu coração no domingo, o Benfica, e por isso posou com uma camisola das águias. A partilha acabou por levar a "comentários ofensivos, abusivos e desnecessários", tendo depois se manifestado e respondido à letra.

O tema ainda não está esquecido, pois Andreia Dinis fez questão de deixar um recado aos internautas esta quinta-feira.

Mostrando-se com um vestido azul e outro verde, a atriz escreveu: "Vamos lá começar o dia com mega energia!!! Veem? Também adoro azul e verde".

