Andreia Dinis esteve a apoiar o clube do seu coração, o Benfica, no jogo de domingo contra o Sporting, que terminou com um empate.

Nas redes sociais, a atriz

em que aparece com a camisola das águias vestida. No entanto, a imagem não foi bem recebida por todos, tendo lido depois vários comentários negativos dos quais falou numa nova publicação que fez no Facebook um dia após da partida.

"A propósito da fotografia que ontem [21 de maio] publiquei com a camisola do meu clube vestida. Houve comentários ofensivos, abusivos e totalmente desnecessários. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo que o outro, todos temos a liberdade de fazer as nossas escolhas e vou sempre exigir respeito a quem quer que me queira seguir nas redes sociais", começou por reagir a atriz.

"Dito isto, sou SLB mas tenho obviamente familiares e amigos FCP e SCP e os nossos gostos clubísticos são motivo de conversa, 'discussão' e risota, mas sempre com fair play. É isso que peço, por favor, a quem aqui vier! Obrigada", completou.