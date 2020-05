Andreia Dinis e Cláudio Borges aproveitaram as altas temperaturas para combinar uma ida à praia em conjunto.

"Encontro breve mas maravilhoso. Uma horinha de praia, primeiro mergulho no mar, miúdos e graúdos a matar saudades...", escreveu a atriz ao mostrar nas suas redes sociais as fotografias que registaram o encontro e onde podemos ver os filhos de ambas a brincar no areal.

Um passeio revitalizador mas seguro, tal com fez questão de realçar Andreia Dinis: "Sempre com as devidas precauções mas a regressar à normalidade".

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens:

