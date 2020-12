André foi o último expulso do reality show da TVI 'Big Brother - A Revolução', com apenas 19% dos votos dos portugueses. Numa conferência de imprensa para jornalistas, o ex-concorrente falou sobre esta grande aventura e sobre uma das grandes conquistas da casa: o seu amor por Zena.

Questionado sobre o motivo pelo qual não terá ficado na casa, André pensa que tal aconteceu, essencialmente, por causa das discussões que teve com Zena ao longo da última semana.

Isso, mais as "arrumações", (expressão usada para os momentos em que fez amor na casa) ditaram o desejo dos portugueses em vê-lo fora do jogo.

"O que potenciou as minhas discussões com a Zena foi a nossa casmurrice. Foi mesmo por feitios. Quando dava uma opinião, ela acabava por responder logo. Nunca deixamos de ser um casal que se ama e esses também têm as suas discussões", defendeu.

Quanto aos momentos mais íntimos, André conta que foi ao confessionário falar do assunto e pedir para que a privacidade do casal fosse respeitada. "Pedimos para não passar as imagens e perguntamos se havia problemas, eles disseram que não e nós confiamos neles. Porque é que hão de passar coisas mais explícitas? Fui várias vezes ao confessionário falar disso. O que aconteceu a certas horas é um bocado mais privado e agradecemos o respeito", afirmou.

Entretanto, acrescentou: "Quando fazíamos 'arrumações' na casa eram com muito amor. Quando há muito amor não temos noção do que está a passar e tentávamo-nos controlar, ainda assim. Depois de ter acontecido é que os nossos colegas falaram na reunião e no confessionário, não falaram tanto connosco".

Ainda sobre o assunto, André confessa que não estava à espera de ficar mal visto por causa do mesmo.

Uma relação para continuar

André não tem dúvidas: é Zena quem merece ganhar o reality show.

"Acho que a Zena foi das pessoas mais verdadeiras na casa, mais sinceras, nunca quis pisar ninguém, nunca deu um passo em falso, amiga do seu inimigo, bom coração. Uma pessoa incrível. Nunca se cansava, era uma guerreira. Ela acordava sempre pronta para fazer todas as provas. Acho que ela é merecedora, sem dúvida", justificou.

Por outro lado, mostra-se bastante confiante neste relacionamento, embora tenham surgido notícias na imprensa que davam conta que Zena tinha um namorado cá fora.

"Já ouvi falar nisso. Se de facto tinha um namorado cá fora, era a vida que ela tinha e que deixou de ter. Sei que já tinha terminado, apesar de ter sido recente. Não me afeta em nada, porque conheço-a. Ela não me contou isso. Contou-me que até há bem pouco tempo, antes de entrar, tinha estado com alguém", fez saber.

O futuro, aponta, será de muito amor, uma vez que André planeia ir viver com Zena depois do reality acabar.

"Perguntei-lhe se queria vir viver comigo, ela disse que sim, mas que ainda iríamos passar por muitas coisas cá fora. Estamos prontos para dar esse passo, já falei com a mãe dela hoje, é uma querida. Ligou para mim hoje de manhã, começamos os dois a chorar. Vou uns tempos à Madeira e depois vamos combinar quando ela vier para Lisboa", explicou, referindo que deverão ficar a viver na capital tendo em conta que Zena quer perseguir o sonho de se tornar atriz.

'Big Brother - Duplo Impacto'?

Embora André não tenha querido comentar diretamente o assunto, já se pensa no próximo reality show que irá juntar os melhores concorrentes das duas edições.

O convite terá sido estendido a todos os ex-concorrentes, inclusive André, que pensa-se que poderá ser um dos fortes candidatos. A acontecer isto, então o casalinho terá de ficar separado durante pelo menos mais um mês...

