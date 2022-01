O estilista e ex-diretor criativo da Vogue norte-americana André Leon Talley morreu esta quarta-feira, 18 de janeiro, aos 73 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais oficiais do

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de André Leon Talley a 18 de janeiro de 2022 em Nova Iorque", pode ler-se.

A mesma nota recorda Talley como "um ícone internacional" que "foi confidente próximo de Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg, Bethann Hardison, Manolo Blahnik".

Nascido em Washington, André Leon Talley foi um dos primeiros homens negros a vingar no mundo da moda com a "propensão a descobrir, nutrir e celebrar jovens designers".

Além do seu contributo para a icónica revista de moda, o designer destacou-se também no pequeno ecrã ao ser jurado do concurso 'America's Next Top Model'.

