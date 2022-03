O ex-concorrente do 'Big Brother - A Revolução' lamentou as palavras do conhecido pasteleiro sobre ele.

André Filipe reagiu às palavras proferidas por Marco Costa, alegadamente sobre si, durante uma conversa com Marie no 'Big Brother Famosos', na qual o pasteleiro se referiu a André como "gordo" e "maluco". "O senhor Marco Costa, o pasteleiro, decidiu fazer-me bullying em direto na TVI a chamar-me de gordo e de maluco, através de uma conversa que teve com a Marie", começa por dizer. "Não sei como é que a TVI pode permitir este tipo de conteúdo, visto que falam muito e lançam livros sobre bullying [nota, identificando Cristina Ferreira], e ainda para mais quero saber onde se encontram os fãs da Marie... Eu já estou habituado a que me chamem de maluco, mas ele ao dizer que a Marie é minha prima está a dizer que ela é maluca e isso é bullying", explica. "Estou mesmo muito triste com isto", completa, na sua conta de Instagram. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: Namorada de Marco Costa: "Nada vai parar. Nem a distância, nem a inveja"