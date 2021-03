Manuel Luís Goucha fez esta terça-feira os espetadores lembrarem os 29 anos em que esteve diante dos programas da manhãs. O apresentador regressou à manhã, mas agora como convidado.

Em entrevista a Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, Goucha lembrou o seu percurso e aquele que foi o único momento da sua carreira em que se deixou deslumbrar.

"Foi nos 'Momentos de Glória', há 28 anos, nesta casa", recorda, lembrando o programa que marcou a sua primeira passagem pela TVI.

"Não imaginas o salário que tinha por cada programa, comparativamente aquilo que se ganha hoje em dia, claro que não me estou a queixar, tenho uma vida privilegiada, mas comparativamente o salário era inacreditavelmente alto", recorda.

Apesar de ser uma grande aposta, o programa em questão não correu como esperado e as críticas não se fizeram tardar.

"Agora imagina o que é tu receberes 23 estrelas do cinema internacional. Vinham de propósito para o programa. Claro que aqui eu deslumbro-me. Não tive a humildade suficiente para dizer a quem me convidou: Eu não tenho idade para fazer isto. Eu não tenho maturidade, nem estrutura intelectual, nem cultural para falar com estas pessoas", reforça, explicando que tinha na época 39 anos.

"Naquela altura eu andava deslumbradíssimo, ganhava muito dinheiro, tinha um grande programa invejado por toda a gente, nomeadamente por profissionais que andavam cá há muitos anos", diz, chegando até a lembrar uma frase que ouviu na época: "Então andamos aqui há tantos anos e vem o cabrão do cozinheiro e leva este programa".

Com esta experiência, que admite não ter corrido bem, Manuel Luís Goucha diz ter aprendido que na sua profissão "o objetivo não pode ser a fama". "Percebi que tens de ser muito bom profissional e divertir-te. A partir daí correu bem", termina.

Leia Também: Cláudio Ramos lembra divergência com Goucha. "Fiquei melindrado contigo"