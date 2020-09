Um dia depois de anunciar a próxima convidada do programa 'Conta-me', a TVI decidiu partilhar um excerto da entrevista que vai ser transmitida este sábado, 19 de setembro.

Ana Varela, protagonista da nova novela da estação, 'Amar Demais', é quem vai estar à conversa com Fátima Lopes, um momento que levou a atriz a recordar a morte do colega Pedro Lima, que também fazia parte do elenco da novela.

"A morte do Pedro foi difícil enquanto colega dele e foi muito difícil enquanto filha que perdeu a mãe da mesma maneira. Isto é uma coisa que mexe muito comigo", confessou Ana Varela.

O excerto da entrevista foi partilhado na página de Instagram de Fátima Lopes. Veja abaixo:

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535