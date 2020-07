Ana Sofia Martins recordou nas stories da sua página de Instagram o dia em que foi escolhida para ser apresentadora da MTV Portugal. Um momento que ficará para sempre guardado no seu coração, pois marca o início da carreira em televisão.

"Há oito anos, ganhei o concurso para ser apresentadora da MTV Portugal! Chorei de felicidade e depois tiraram-me esta foto com cara de mona. Foi lá que comecei a minha carreira televisiva, um canal que me deu a oportunidade de fazer à minha maneira e de me divertir muito", escreveu na imagem que publicou na rede social.

Uma partilha que Luís Borges também fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram, tendo afirmado: "E o que eu te chateei para te inscreveres! Ainda bem que dás ouvidos ao teu amigo sábio".

