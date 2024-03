Ana Sofia Cardoso está grávida pela segunda vez! A novidade foi dada pela própria jornalista da CNN na sua página de Instagram.

Na rede social, conforme poderá ver de seguida, a comunicadora, de 41 anos, partilhou uma imagem de uma ecografia, bem como a sua barriguinha, que já se nota.

"6 meses de amor mágico", escreveu na legenda da partilha.

Vale notar que o bebé é fruto do relacionamento de Ana Sofia Cardoso com o empresário Tiago Begonha. Ambos já são pais do pequeno Lourenço, de três anos.

