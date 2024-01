Ana Rita Clara não tem medo do frio e já se aventurou no mar, para o primeiro mergulho de 2024.

A apresentadora partilhou nas redes sociais, esta madrugada de terça-feira, 2 de janeiro, um vídeo do momento em que deu o seu primeiro mergulho, vestida de biquíni e a contrariar as baixas temperaturas desta altura do ano.

"1.01.2024. O primeiro dia. Com direito ao primeiro mergulho do ano neste mar que adoro, carregado de boas energias e sal na pele. Preparada para ti, 2024", escreveu ainda na legenda.

Veja o vídeo na galeria.

