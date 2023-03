Ana Obregón continua a ser o assunto do momento na imprensa espanhola. Depois de no início da semana ter sido noticiado que a atriz, de 68 anos, recorreu a uma barriga de aluguer nos Estados Unidos da Amétrica para ser mãe novamente, há agora novos desenvolvimentos sobre o caso.

Carmen Lomana causou reboliço ao afirmar no programa 'Espejo Público', da estação Antena 3, que Ana Obregón poderá ter sido avó e não mãe de uma menina.

A socialite afirmou que a atriz quis desta forma preencher "aquele grande vazio" deixado pela morte do filho, Aless Lequio, que perdeu a vida precocemente a 13 de maio de 2020.

"Estou certa de que a barriga de aluguer foi inseminada com o esperma do filho [de Ana Obregón]. Tenho a certeza porque é a única forma de isto fazer sentido", defendeu.

"É a única razão que encontro. Vai ser avó. Penso que é o seu desespero, deve ter pensado que era uma forma de continuar a ter o seu filho", acrescentou em seguida.

As declarações de Carmen Lomana no programa da Antena 3 surgem em destaque no jornal espanhol de referência La Vanguardia e inflamam agora o debate sobre a polémica decisão de Ana Obregón.

Apesar de ter recebido o apoio de celebridades como Georgina Rodríguez, a celebridade espanhola foi duramente criticada por ter recorrido a uma técnica que não é permitida em Espanha para aumentar a família e também por ter decidido fazê-lo aos 68 anos.