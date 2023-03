Ana Obregón foi mãe de uma menina através de uma barriga de aluguer. A atriz e apresentadora foi até Miami para ir buscar a criança mas a história está a ser alvo de vários comentários negativos em Espanha.

No 'país vizinho', a gestação de substituição é proibida e o debate voltou a dominar as conversas com esta notícia.

Ana Obrégon perdeu o seu único filho em 2020. Alejandro tinha 27 anos e não resistiu a um cancro raro.

A revista Hola já partilhou uma imagem da figura pública com a criança nos braços, embora tenha decidido desativar a caixa de comentários, que já contava com inúmeras críticas e ofensas.

