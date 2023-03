A rainha consorte Camilla está de luto. O comediante e apresentador Paul O'Grady, de quem era amiga, morreu. Tinha 67 anos.

Segundo o companheiro, Andre Portasio, este faleceu "inesperadamente", mas de forma "pacífica", esta terça-feira, 28 de março.

Note-se que Paul ficou famoso nos anos 1990 ao interpretar icónica drag queen Lily Savage. Este também apresentou o concurso 'Blankety Blank' e outros formatos televisivos.

Paul ficou próximo da monarca devido ao amor que ambos partilhavam por animais, particularmente cães. Camilla chegou a ir ao programa 'Paul O'Grady: For The Love of Dogs'.