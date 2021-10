A apresentação do programa 'Estamos em Casa' deste sábado, 9 de outubro, ficou a cargo de Ana Marta Ferreira. No momento em que falava com alguns dos atores com quem contracenou na novela da SIC, 'A Serra', a artista acabou por recordar Maria João Abreu, que interpretava a personagem da sua mãe, não conseguindo neste momento conter as lágrimas.

"Ela foi a base da nossa família [na novela]. Criou muito a nossa família. Deu-nos a força, a vontade, deu-nos muita coisa. Ainda me custa muito. É difícil lidar com uma coisa assim tão de repente. Foi um grande privilégio. Fico mesmo agradecida por me ter cruzado com talentos tão bons", sublinhou.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio deste ano na sequência de um aneurisma.

Leia Também: João Soares elogia filhos de Maria João Abreu: "Estamos juntos"

Leia Também: Filhos e viúvo de Maria João Abreu fazem homenagem emocionante à atriz