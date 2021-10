Sem dúvida que um dos momentos mais emocionantes da gala dos Globos de Ouro, que se realizou este domingo, 3 de outubro, na SIC, aconteceu quando o viúvo, João Soares, e os filhos de Maria João Abreu, Miguel e Ricardo Raposo, subiram ao palco para receber um prémio póstumo da artista de 'Melhor Atriz de Ficção'.

João foi o primeiro a falar, aproveitando para fazer uma série de agradecimentos: "Em primeiro lugar eu queria agradecer ao Daniel Oliveira pela escolha que fez, pela escolha que fez, pela aposta (...) E especialmente à equipa de atores e de técnicos que a João tanto, tanto amava".

Seguiu-se Miguel Raposo: "Um prémio póstumo vem sempre com uma dose de impotência, mas este prémio espelha uma vida de bondade, de generosidade, de partilha, e de altruísmo. Está-nos na boca um ser sem par enquanto contribuinte da mecânica do Teatro, do Cinema e da Televisão".

Entretanto, Ricardo Raposo concluiu: "O nosso dever enquanto artistas é o de repercutir a integridade, o pensamento progressista, o amor. A Maria João fez acima de tudo isto. Queríamos oferecer este prémio à nossa avó, mãe da nossa mãe. Vivam as mães guerreiras e os pais guerreiros".

